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Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі без води залишились майже 50 населених пунктів

Жертв обстрілу серед цивільних немає.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі без води залишились майже 50 населених пунктів
миномет "МП-120"
Фото: Генштаб ВСУ

Внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, через що на Сході України без води залишились майже 50 населених пунктів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

“Сьогодні близько 17 години внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у “сірій зоні” між селами Василівка та Крута Балка. На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, наразі жертв обстрілу немає”, - написав Кириленко.

За його словами, звідти вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські № 1, № 2. Наразі водопостачання зупинене.

Без води залишились населені пункти Білозерське, Добропілля, Покровськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь та інші.

7 квітня сапери, енергетики, працівники Води Донбасу та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Приступити до їх виконання зможуть після отримання гарантій дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.

Нагадаємо, наприкінці березня понад 40 представництв країн – членів при ООН виступили зі спільною заявою в підтримку України. Це відбулося з нагоди семиріччя з моменту ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України», яка підтвердила повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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