Більше сорока країн – членів ООН закликали Росію звільнити українські Крим та Донбас (заява)

Понад 40 представництв країн – членів при ООН виступили зі спільною заявою в підтримку України. Це відбулося з нагоди семиріччя з моменту ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України», яка підтвердила повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує кричущі порушення та зловживання правами людини та військове нарощування на півострові», – йдеться у спільній заяві представництв.

Країни – підписанти нагадали, що за сім років з моменту захоплення українського Криму було випущено на базі Генасамблеї кілька резолюцій щодо порушення Росією прав людини у Криму та стосовно незаконної мілітаризації РФ Кримського півострову, Чорного та Азовського морів. Водночас вперше держави ООН у формі публічної заяви назвали Росію «окупаційною державою».

«У цих резолюціях Генеральна Асамблея засудила тимчасову окупацію Криму та закликала Російську Федерацію як окупаційну державу виконувати всі свої зобов'язання відповідно до чинного міжнародного права. Дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, що суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту ООН, а також суперечить Гельсінкському заключному акту, а також міжнародному гуманітарному законодавству та законодавству про права людини. Спроби Росії узаконити спробу анексії Криму не визнаються і не будуть визнані», – вказується у спільній заяві.

У коментарі LB.ua Постійний представник при ООН Сергій Кислиця наголосив: «Це є справжній удар для Росії – визнання провідними країнами світу на найбільш репрезентативному глобальному майданчику ООН того факту, що вона є окупантом, що Крим – це українська територія. Це означає, що Москва тепер не зможе вирішити за зачиненими дверима так зване кримське та в цілому українське питання».

Разом з тим у своїй спільній заяві країн – члени ООН засудили продовження Росією дестабілізації України на Донбасі, зазначивши, що таким чином вона порушує Мінські домовленості. Вони також висловили підтримку «нормандському формату» та зазначили: Росія – не посередник, а сторона військового конфлікту.

«Ми повторюємо свою підтримку зусиль нормандського формату та нашу тверду прихильність мирному вирішенню конфлікту на сході України відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником».

За словами Сергія Кислиці, подібні заяви країн – членів ООН є продовженням міжнародного тиску на Росію, яка нині намагається знищити «нормандський формат» як переговорний майданчик. Він запевняє: ці дії відповідають новій Стратегії воєнної безпеки України, яку нині підписав президент Володимир Зеленський.

«Це є продовженням нової оборонної стратегії України, що направлена на посилення міжнародного тиску на Росію, створення коаліцій та альянсів задля стримування нашого ключового суперника. Нагадаю, що у цьому стратегічному для нашої держави документі чітко вказано: Росія – ключовий суперник України», – каже постпред.

Заразом країни – підписанти спільної заяви із підтримки територіальної цілісності України закликали РФ негайно припинити окупації Криму та привітали ініціативу зі створення Кримської платформи.

«Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму», – йдеться у заяві.

Серед країн – підписантів: Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Естонія, Польща, Туреччина, Бельгія, Швеція, Іспанія, Австрія, Японія та інші.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми в результаті обстрілу російськими військами українських позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовців ЗСУ.