Два пасажирські поїзди зіткнулися в провінції Сохаг у центральній частині Єгипту. За попередніми даними, загинули понад 30 людей, постраждали понад 60.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Єгипту.
"Міністерство охорони здоров'я та народонаселення оголосило, що 32 мирних жителя загинуло та 66 отримали поранення в результаті зіткнення поїзда в районі Тахта, провінція Сохаг", - йдеться в повідомленні в Twitter.
Згодом з’явилися повідомлення, що число постраждалих зросло до 84.
At least 32 killed, dozens injured as two trains collide in #Egypt pic.twitter.com/9jqMwgFsvB— Utkarsh Singh (@utkarshs88) March 26, 2021
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Як повідомляє Reuters, потяги зіткнулися, рухаючись з не дуже високою швидкістю, що призвело до знищення двох вагонів і третього - до перекидання.
Згодом агентство з посиланням на Управління залізниці країни повідомило, що зіткнення поїздів сталося після того, як "невстановлені особи" привели в дію стоп-кран в одному із них. Поїзд, який ішов попереду, зупинився, а інший врізався в нього, заявили у відомстві.
Як повідомляли, в лютому в Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП, серед постраждалих були українці.