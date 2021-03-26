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У Єгипті зіткнулися пасажирські потяги, загинули десятки людей

Повідомляється про щонайменше 32 загиблих і 84 постраждалих.

Два пасажирські поїзди зіткнулися в провінції Сохаг у центральній частині Єгипту. За попередніми даними, загинули понад 30 людей, постраждали понад 60.

Фото: twitter.com

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Єгипту.

"Міністерство охорони здоров'я та народонаселення оголосило, що 32 мирних жителя загинуло та 66 отримали поранення в результаті зіткнення поїзда в районі Тахта, провінція Сохаг", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Згодом з’явилися повідомлення, що число постраждалих зросло до 84.

Як повідомляє Reuters, потяги зіткнулися, рухаючись з не дуже високою швидкістю, що призвело до знищення двох вагонів і третього - до перекидання.

Згодом агентство з посиланням на Управління залізниці країни повідомило, що зіткнення поїздів сталося після того, як "невстановлені особи" привели в дію стоп-кран в одному із них. Поїзд, який ішов попереду, зупинився, а інший врізався в нього, заявили у відомстві.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Як повідомляли, в лютому в Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП, серед постраждалих були українці.

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