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Білорусь планує до кінця року розробити власну вакцину від коронавірусу

Лукашенко попросив зробити препарат з ефективністю 98-99%.

Білорусь планує до кінця року розробити власну вакцину від коронавірусу
Фото: president.gov.by

Білорусь зібралась до кінця року розробити та почати клінічні дослідження власної вакцини від коронавірусу. Про це сказав міністр охорони здоров'я РБ Дмитро Піневич після зустрічі з Олександром Лукашенком, пише "Белта".

"Кінець серпня - ми думаємо про кандидатний варіант, кінець року - ми думаємо про дослідницько-промислову партію, яку пустимо на всі контролі. Наступний рік - це вже вихід на промислову масштабізацію", - сказав Піневич.

Лукашенко у свою чергу сказав, що білоруська вакцина має стати найкращою у світі.

"В найкоротші терміни зробити найкращу вакцину. Чому найкращу - бо досвід вже є. І у росіян, і у європейців, і у китайців, у індусів. Багато хто вже виробляє ці вакцини. Ми вже дещо знаємо, ми не на голому місці це робимо. Треба встати на плечі тим, хто це вже зробив, і зробити хорошу вакцину. Якщо вийде надійна, якісна - 98-99% гарантії - це буде прорив. До хорошого треба прагнути", - сказав він.

За словами Лукашенка, власна вакцина буде готова в 2022 році, але до того часу планують вакцинувати щонайменше 60% населення купленими вакцинами та російським "Спутніком V", який почали розливати на білоруському фармацевтичному концерні "Белмедпрепарати" в обсязі до 500 тисяч доз на місяць. Ще 100 тисяч доз вакцини Білорусі подарував уряд Китаю.

Нагадаємо, що вакцинацію від коронавірусу в Білорусі почали в кінці грудня 2020 року, коли держава отримала з Росії вакцину "Спутнік V".

За даними ВООЗ, в Білорусі підтвердили 314 тисяч випадків коронавірусної хвороби та 2,2 тисячі смертей від неї.

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