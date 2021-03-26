Білорусь планує до кінця року розробити власну вакцину від коронавірусу

Білорусь зібралась до кінця року розробити та почати клінічні дослідження власної вакцини від коронавірусу. Про це сказав міністр охорони здоров'я РБ Дмитро Піневич після зустрічі з Олександром Лукашенком, пише "Белта".

"Кінець серпня - ми думаємо про кандидатний варіант, кінець року - ми думаємо про дослідницько-промислову партію, яку пустимо на всі контролі. Наступний рік - це вже вихід на промислову масштабізацію", - сказав Піневич.

Лукашенко у свою чергу сказав, що білоруська вакцина має стати найкращою у світі.

"В найкоротші терміни зробити найкращу вакцину. Чому найкращу - бо досвід вже є. І у росіян, і у європейців, і у китайців, у індусів. Багато хто вже виробляє ці вакцини. Ми вже дещо знаємо, ми не на голому місці це робимо. Треба встати на плечі тим, хто це вже зробив, і зробити хорошу вакцину. Якщо вийде надійна, якісна - 98-99% гарантії - це буде прорив. До хорошого треба прагнути", - сказав він.

За словами Лукашенка, власна вакцина буде готова в 2022 році, але до того часу планують вакцинувати щонайменше 60% населення купленими вакцинами та російським "Спутніком V", який почали розливати на білоруському фармацевтичному концерні "Белмедпрепарати" в обсязі до 500 тисяч доз на місяць. Ще 100 тисяч доз вакцини Білорусі подарував уряд Китаю.

Нагадаємо, що вакцинацію від коронавірусу в Білорусі почали в кінці грудня 2020 року, коли держава отримала з Росії вакцину "Спутнік V".

За даними ВООЗ, в Білорусі підтвердили 314 тисяч випадків коронавірусної хвороби та 2,2 тисячі смертей від неї.