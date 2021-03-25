Навальний заявив про катування безсонням та відсутність медичної допомоги у колонії

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив про те, що охоронці колонії застосовують до нього тортури безсонням, змушуючи просипатись щогодини протягом ночі. Навальному також було відмовлено у лікуванні після скарг на гострий біль в спині та ногах.

Як повідомляє Reuters, напередодні адвокати відвідали Навального у виправній колонії ВК-2, яка розташована за 100 км від Москви. Опозиціонер передав їм два офіційні звернення до російської влади, в яких викладені обставини знущань.

Опозиційний політик заявив у своїх зверненнях, що минулого місяця адміністрація в'язниці відповіла відмовою на прохання пройти обстеження у цивільного лікаря, незважаючи на сильні болі в спині та оніміння ноги

"Я вважаю погіршення мого здоров'я прямим наслідком дій та бездіяльності працівників Федеральної служби виконання покарань, навмисно спрямованих на відмову мені в належній медичній допомозі та підрив мого здоров'я", - написав він.

Він сказав, що його позбавляють сну охоронці, які будилий ого щогодини протягом ночі - це практика, яку він порівнює із тортурами.

Раніше в четвер Федеральна служба виконання покарань заявила, що стан здоров'я Навального “вважається стабільним і задовільним".

Нагадаємо, Навального заарештували в Москві 18 січня одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після замаху.

2 лютого районний суд Москви призначив Навальному 3,5 роки колонії загального режиму у старій кримінальній справі "Ів Роше" (умовний термін замінили на реальний), а 20 лютого це рішення підтвердила апеляційна інстанція. З урахуванням часу, який Навальний раніше відбув під домашнім арештом, термін ув'язнення становитиме близько 2 років і 5 місяців.