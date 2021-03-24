Канада запровадила санкції проти дев'яти російських високопосадовців

Канада з 24 березня ввела санкції стосовно дев'яти російських офіційних осіб. Як зазначено в заяві МЗС Канади, санкції проти російських чиновників запроваджено у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, що мають місце в Росії.

Серед осіб, включених до санкційного списку, - глава ФСБ Олександр Бортников, директор ФСВП Олександр Калашников, генпрокурор Ігор Краснов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, заступники міністра оборони Олексій Криворучко та Павло Попов, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярін, повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло та директор Росгвардії Віктор Золотов.

Щодо цих осіб впроваджується режим заморожування активів. передає "Інтерфакс-Україна". Відповідно до положення про санкції, "забороняється особам у Канаді, а також канадцям за межами Канади вчиняти будь-які дії з майном цих осіб, а також надавати їм фінансові або суміжні послуги". Крім того, їм заборонено в'їзд до Канади.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції щодо російських силовиків та пропагандистських сайтів.