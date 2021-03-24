Держдума РФ прийняла закон, який дозволяє Путіну йти на п'ятий президентський термін

Йдеться про черговий пакет змін до законодавства для виконання поправок до Конституції, прийнятих влітку минулого року.

Держдума Російської Федерації ухвалила у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до Конституції, що дає право Володимиру Путіну знову балотуватися на пост президента.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про черговий пакет змін до законодавства для виконання поправок до Конституції, прийнятих влітку минулого року.

Згідно із законом, бути президентом Росії одній особі не можна більше двох разів. Однак, згідно з однією з поправок, це обмеження більше не поширюється на тих, хто займав посаду глави держави до вступу в силу змін до Конституції.

Таким чином, терміни Путіна "обнуляються", що дозволяє йому знову висувати свою кандидатуру на вибори президента.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Росії відбудуться в 2024 році. Путіну тоді буде 71 рік.

Президентський термін в Росії становить шість років, отож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.