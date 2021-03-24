19 країн підтримали ініціативу збору доказів злочинів режиму Лукашенка

Для цього буде створено міжнародну платформу.

17 країн Європи, Канада та США підтримали створення міжнародної платформи, що займатиметься документуванням порушень прав людини режимом Олександра Лукашенка у Білорусі - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Естонії, передає "Європейська правда".

Інші країни, що висловилися на підтримку платформи - Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Британія, Канада та США.

Платформа задумана як незалежний міжнародний правозахисний майданчик, що займатиметься документуванням свідчень серйозних порушень прав людини, що сталися у Білорусі під час та після президентських виборів у 2020 році. У майбутньому ці матеріали можуть бути використані для притягнення винних до відповідальності. Її створюють за рекомендацією правозахисників, що здійснювали моніторинг ситуації у Білорусі у рамках так званого "Московського механізму" ОБСЄ.

"Ядром" платформи стануть правозахисники з неурядових організацій - данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" та Міжнародного комітету з розслідування тортур (Мінськ), яких підтримує група держав, що поділяють думку про необхідність такої роботи.

Естонія виділяє на діяльність платформи 30 тис. євро.

Сайт платформи вже доступний, на ньому є інформація про цілі діяльності, організаційну структуру, та супровідна заява, що засвідчує політичну підтримку 19 держав.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що режим Лукашенка може впасти ще цього року.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати його президентські повноваження.