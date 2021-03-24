У М'янмі в місті Мандалаї сили безпеки убили семирічну дитину. Дівчинку застрелили у неї вдома під час рейду військових, пише CNN.

За даними адвокатської групи "Асоціація сприяння політичним в'язням", військові вибили двері в будинку родини і запитали в батька, чи всі члени сім'ї наразі вдома. Він відповів ствердно, але його звинуватили в брехні і вистрілили в нього, втім куля влучила в дівчинку, Хін Мьо Чіт, яка сиділа в батька на колінах.

У М'янмі після масових протестів через військовий переворот силовики почали не тільки "полювати" на мітингарів під час протестів, а й влаштовувати рейди по будинках населення. Попри небезпеку, десятки тисяч людей по всій країні продовжують свої акції. Сьогодні, 24 березня, протестувальники оголосили "мовчазний страйк", що передбачає закриття підприємств і магазинів. Вулиці міст буквально спустіли.

Фото: Ro Nay San Lwin Мовчазний протест у М'янмі

‘Silence Strike’ in Myanmar to protest against the coup - another way people are showing opposition without getting shot. #WhatsHappeningInMyanmar pictures from Khit Thit Media pic.twitter.com/TpUpZDPj2W — Matthew Tostevin (@TostevinM) March 24, 2021

За даними "Асоціації сприяння політичним в'язням", після захоплення влади військовими було вбито не менше 275 людей, при цьому понад 20 з них – діти. У понеділок у Мандалії було вбито 15-річного хлопця. Його і ще двох людей застрелили.

Смерть семирічної дівчинки військові поки не коментували. Але військовий прессекретар Зав Мін Тун учора на пресконференції сказав, що йому "шкода" загиблих, звинувативши при цьому їх у "заворушеннях" і "знищенні майна".

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого в М'янмі не вщухають протести. Військові усунули від влади владну партію "Національна ліга за демократію" і заарештували лідерів країни.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від владної партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після виборів, що відбулися в листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Після захоплення влади мешканці міст вийшли на багатотисячні протести. Силовики почали відкривати вогонь, першою загиблою стала 19-річна дівчина. Вона померла в лікарні після вогнепального поранення голови.

Деякі поліцейські М'янми вимушено втекли до прикордонного штату в Індії, адже не погодилися з наказом стріляти у протестувальників.