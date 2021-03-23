У Росії внаслідок нештатної ситуації на аеродромі загинули командир авіаполку і ще двоє військових

Три людини загинули на військовому аеродромі під Калугою після того, як у бомбардувальника Ту-22М3 несподівано спрацювала система катапультування.

Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляє Русская служба Би-би-си.

"23 березня в ході планової підготовки на землі до польоту Ту-22М3 на аеродромі в Калузькій області сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми, не сумісні з життям", - повідомили в міноборони.

За даними агентства ТАСС, серед загиблих - командир авіаполку, який сидів у літаку на місці інструктора. Агентство відзначає, що інцидент стався на землі під час запуску двигунів - у повітря літак не піднімався.

Для технічного обстеження літака і з'ясування причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.

Попередня відома аварія бомбардувальника Ту-22М3 сталася в січні 2019 року в Мурманської області РФ. Тоді загинули два члени екіпажу.

Раніше в березні поблизу аеропорту Алмати розбився військовий літак. Загинули щонайменше четверо людей.

Нагадаємо, у вересні минулого року поблизу Чугуєва Харківської області зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, загинули 26 військових.