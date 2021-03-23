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Президент Південної Кореї з дружиною зробили щеплення вакциною AstraZeneca

Південна Корея розпочала програму вакцинації AstraZeneca для осіб віком 65 років і старше.

Президент Південної Кореї з дружиною зробили щеплення вакциною AstraZeneca
Фото: monthly.chosun.com

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і його дружина Кім Чжон Сук зробили щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляє Monthly Chosun, президентському подружжю зробили ін'єкції вакцини від англо-шведської компанії AstraZeneca.

Для цього Мун Чже Ін з дружиною прибули в громадський центр охорони здоров'я в районі Чонногу в Сеулі.

Мун Чже Ін і перша леді зробили щеплення проти COVID-19 заздалегідь для участі в саміті G7, який повинен пройти в червні в Великобританії.

Разом із 68-річним президентом і його дружиною вакцинували і дев'ятьох чиновників адміністрації, які будуть супроводжувати президента в поїздці до Великої Британії на саміт G7 у червні, інформує Інтерфакс-Україна.

Південна Корея розпочала програму вакцинації AstraZeneca для осіб віком 65 років і старше у вівторок після затримки, пов'язаної з побоюваннями з приводу безпеки вакцини.

Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA) склало пріоритетний список осіб для вакцинації. Таким чином Мун Чже Ін, його дружина і радник з нацбезпеки Су Хун змогли зробити щеплення в пріоритетному порядку в зв'язку з необхідністю, пов'язаною з майбутньою поїздкою на саміт G7.

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