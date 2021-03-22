ЄС ввів санкції проти 11 осіб і 4 організацій за порушення прав людини в світі

Європейський союз ввів санкції проти 11 осіб і 4 організацій за порушення прав людини в світі. Вони потрапили до нового санкційного списку, куди нещодавно включили чотирьох російських високопосадовців за переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під санкції, які передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування рахунків, потрапили:

громадяни Китаю Чжу Хайлунь (Zhu Hailun), Ван Цзюньчжен (Wang Junzheng ), Ван Міншань (Wang Mingshan), Чень Міньгуо (Chen Mingguo) - за переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в китайській провінції Сінцзян;

(Zhu Hailun), (Wang Junzheng ), (Wang Mingshan), (Chen Mingguo) - за переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в китайській провінції Сінцзян; північнокорейські міністри Чон Гьон Тхек (Jong Kyong Thaek) і Лі Йон Гіль (Ri Yong Gil);

(Jong Kyong Thaek) і (Ri Yong Gil); лідер лівійського збройного формування "Аль-Каніят" Мохаммед аль-Кані та його підлеглий Абдерахім аль-Кані - за масові вбивства і тортури;

та його підлеглий - за масові вбивства і тортури; колишній начальник поліції чеченського міста Аргун Аюб Катаєв , командир чеченського спецназу "Терек", особистий охоронець Рамзана Кадирова Абузайд Висмурадов - за переслідування геїв;

, командир чеченського спецназу "Терек", особистий охоронець Рамзана Кадирова - за переслідування геїв; генерал-майор Збройних сил Південного Судану Габріель Мойсей Локужо.

Також санкції вводяться проти Бюро громадської безпеки Сінцзянського виробничо-будівельного корпусу, генеральної прокуратури КНДР, лівійського ополчення "Аль-Кіньят" та Управління національної безпеки Еритреї.