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ЄС ввів санкції проти 11 осіб і 4 організацій за порушення прав людини в світі

Брюссель почав активно наповнювати новий санкційний список.

ЄС ввів санкції проти 11 осіб і 4 організацій за порушення прав людини в світі
Фото: EPA/UPG

Європейський союз ввів санкції проти 11 осіб і 4 організацій за порушення прав людини в світі. Вони потрапили до нового санкційного списку, куди нещодавно включили чотирьох російських високопосадовців за переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під санкції, які передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування рахунків, потрапили:

  • громадяни Китаю Чжу Хайлунь (Zhu Hailun), Ван Цзюньчжен (Wang Junzheng ), Ван Міншань (Wang Mingshan), Чень Міньгуо (Chen Mingguo) - за переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в китайській провінції Сінцзян;
  • північнокорейські міністри Чон Гьон Тхек (Jong Kyong Thaek) і Лі Йон Гіль (Ri Yong Gil);
  • лідер лівійського збройного формування "Аль-Каніят" Мохаммед аль-Кані та його підлеглий Абдерахім аль-Кані - за масові вбивства і тортури;
  • колишній начальник поліції чеченського міста Аргун Аюб Катаєв, командир чеченського спецназу "Терек", особистий охоронець Рамзана Кадирова Абузайд Висмурадов - за переслідування геїв;
  • генерал-майор Збройних сил Південного Судану Габріель Мойсей Локужо.

Також санкції вводяться проти Бюро громадської безпеки Сінцзянського виробничо-будівельного корпусу, генеральної прокуратури КНДР, лівійського ополчення "Аль-Кіньят" та Управління національної безпеки Еритреї.

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