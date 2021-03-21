Лінкявічюс: указ Путіна про землі в окупованому Криму - зухвале порушення міжнародного законодавства

Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що оголошена президентом Росії Володимиром Путіним заборона "іноземним громадянам" володіти землею в окупованому Росією українському Криму порушує міжнародне законодавство і спрямована безпосередньо проти України.

Про це Лінкявічюс написав на своїй твітер-сторінці.

"Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму. Це ще одне зухвале порушення міжнародного законодавства, спрямоване прямо проти громадян України і не матиме юридичних наслідків", - написав він.

#Russia’s President issued the decree banning foreigners from owning land in Crimea. This is another blatant violation of international law, directed primarily against #Ukraine’s citizens and will have no legal consequences. Annexation of Crimea will never be recognized. pic.twitter.com/vSCeCok3Bm — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 21, 2021

МЗС України назвало указ російського президента "юридично нікчемним".

"Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові порушені права законних власників будуть відновлені", – заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Дії Кремля не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти. Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цього року", – зазначив Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода".

Як повідомлялося, 20 березня 2021 року набув чинності указ президента РФ, який забороняє "іноземним громадянам" володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України. З точки зору російського законодавства, громадяни України в Криму також потрапляють у цю категорію.

Нагадаємо, раніше G7 закликала Росію припинити ескалацію війни на Донбасі та засудила окупацію Криму.