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У МЗС назвали указ Путіна про позбавлення українців прав на землю у Криму юридично нікчемним

Станом на квітень 2020 року 11 тисяч ділянок на півострові належали іноземцям, більшість – українцям.

У МЗС назвали указ Путіна про позбавлення українців прав на землю у Криму юридично нікчемним
Фото: epravda.com.ua

20 березня 2021 року набув чинності Указ президента РФ Володимира Путіна про те, що українці не можуть володіти землею у більшості районів анексованого Росією Криму.

Як пише РБК, документ, який Путін підписав у березні 2020 року, забороняє володіти землею на прикордонних територіях “іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам”.

Обмеження ввели, зокрема, в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку, Севастополі. Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

Зазначим станом на квітень 2020 року 11 тисяч ділянок на півострові належали іноземцям, більшість –українцям.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав цей документ юридично нікчемним.

“Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею у Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові порушені права законних власників будуть відновлені”, – написав він у Твіттері.

“В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим. Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України”, – зазначив Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, Росія продовжує нехтувати основоположними нормами та принципами права, зокрема й міжнародного. Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

“Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи” на її інавгураційного саміту цьогоріч”, – зазначив речник МЗС.

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