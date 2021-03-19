До програми першої леді "Без бар’єрів" долучился Донецька ОДА, Вінницька та Черкаська

До ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів" долучилися Донецька обласна державна адміністрація, Вінницька та Черкаська.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
"Підписано Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури. Очільники цих областей та мери Маріуполя та Вінниці долучилися до роботи із розвитку безбар’єрного середовища. Презентації та плани, які ми побачили і обговорили сьогодні, свідчать про системний підхід. Саме такий підхід запроваджує Мінрегіон, команда якого працює над створенням рівних можливостей для всіх українців в рамках ініціативи першої леді «Без бар’єрів»", - зазначив він.
"Важливо, що за цією потужною ініціативою – потреби людини та суспільства в цілому. Впевнений, безбар’єрність має стати не лише активною державною політикою та соціальною відповідальністю бізнесу, а й новою суспільною нормою", - додав міністр.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Олена Зеленська ініціювала підписання декларації "Бізнес без бар’єрів" між великими українськими та міжнародними компаніями.