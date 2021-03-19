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Зеленський сьогодні проведе засідання РНБО

Президент пишається роботою Ради нацбезпеки та оборони.

Зеленський сьогодні проведе засідання РНБО
Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 19 березня, ввечері відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони за участю президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив, відкриваючи засідання Національної ради реформ.

Президент закликав Нацраду "давати такі ж результати, як РНБО".

"У нас сьогодні такий день важливий, насичений... Після засідання Національної ради реформ буде засідання РНБО. Я б хотів, щоб наша Нацрада реформ давала такий самий реальний результат і позитивний фідбек як від результату РНБО. Це дуже важливо. Ми дуже довго працювали, готувалися, і вже десь 6-7 тижнів поспіль я пишаюся результатами потужного нашого органу - РНБО", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні РНБО закликала змінити протокол лікування від COVID-19, оскільки останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби у молодих людей, а також розвитку ускладнень.

Попереднє засідання РНБО відбулося 11 березня. Тоді було доручено СБУ вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за "Харківські угоди" і, в разі підтвердження ознак державної зради, - порушити кримінальні справи. Також Рада нацбезпеки схвалила Стратегію деокупацію і реінтеграції Криму та ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації.

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