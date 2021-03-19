Зеленський сьогодні проведе засідання РНБО

Сьогодні, 19 березня, ввечері відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони за участю президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив, відкриваючи засідання Національної ради реформ.

Президент закликав Нацраду "давати такі ж результати, як РНБО".

"У нас сьогодні такий день важливий, насичений... Після засідання Національної ради реформ буде засідання РНБО. Я б хотів, щоб наша Нацрада реформ давала такий самий реальний результат і позитивний фідбек як від результату РНБО. Це дуже важливо. Ми дуже довго працювали, готувалися, і вже десь 6-7 тижнів поспіль я пишаюся результатами потужного нашого органу - РНБО", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні РНБО закликала змінити протокол лікування від COVID-19, оскільки останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби у молодих людей, а також розвитку ускладнень.

Попереднє засідання РНБО відбулося 11 березня. Тоді було доручено СБУ вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за "Харківські угоди" і, в разі підтвердження ознак державної зради, - порушити кримінальні справи. Також Рада нацбезпеки схвалила Стратегію деокупацію і реінтеграції Криму та ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації.