На святкування іудейського нового року в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів

Цього року на святкування Рош га-Шана (іудейського нового року) в Умані Черкаської області Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів.

Про це за підсумками телефонної розмови міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова зі своїм ізраїльським колегою Аріє Дері повідомляє пресцентр МВС.

Як зазначається, сторони узгодили, що ключовою умовою реалізації цього масштабного заходу буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні та попередня вакцинація прибулих.

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", - зазначив Арсен Аваков.

Міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю також обговорили можливість сприяння з боку ізраїльської сторони у подоланні чергової хвилі захворювань в Україні шляхом постачання партії вакцини з Ізраїлю, де успішно пройшла кампанія вакцинації населення.

Вакцинація від коронавірусу стартувала Ізраїлі в грудні минулого року. Сьогодні ця країна є світовим лідером за рівнем вакцинації. Понад 50% населення країни отримали як мінімум одну дозу препарату (з двох необхідних).

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. 2019-го у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Торік у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус в'їзд іноземців в Україну заборонили до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.