У Раді планують скасувати наступний пленарний тиждень

У партії "Слуга народу" планують скасувати пленарну сесію з 29 березня по 2 квітня у зв'язку з посиленим карантином у Києві.

Про це у Telegram повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Питання буде розглянуто завтра", - написав він.

У пресслужбі Верховної Ради повідомили, що до Регламентного комітету надійшло доручення спікера парламенту терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів журналістам, що нині розв'язується питання щодо того, як Рада буде працювати чотири пленарні дні, передає Суспільне.

"Зараз було прийняте рішення головами фракцій, що буде підготовлена відповідна постанова. І ймовірно цей тиждень, на який припадає локдаун, він буде проходити в комітетському режимі, бо вони можуть проходити онлайн. А відпрацювання законодавчої частини, якщо буде необхідність, буде проходити у форматі позачергових засідань", - сказав нардеп.

За його словами, є рекомендація усім державним установам переводити роботу на дистанційний режим.

"Якщо не буде нагальних питань, ми перенесемо їх на інші пленарні дні, коли локдаун у Києві буде завершено. Якщо буде покращена ситуація з поправками по закону про землю, тобто в нас буде технічна можливість проголосувати цю постанову. Якщо колеги підтримають це, то з високою ймовірністю буде прийняте рішення по зміні графіку роботи парламенту", - сказав Железняк.

Як повідомляли, в Києві з 20 березня посилюють карантинні обмеження. Вони діятимуть три тижні, до 9 квітня включно.