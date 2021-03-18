РНБО наполягає на зміні протоколу лікування хворих на COVID-19

Рада національної безпеки і оборони вважає, що протокол лікування від COVID-19 слід змінити, оскільки останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби у молодих людей, а також розвитку ускладнень.

Про це заявили медичні експерти під час наради щодо питань надання меддопомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, повідомляє пресслужба РНБО.

"Окрему увагу учасники наради приділили питанню актуалізації підходів до лікування хворих на коронавірусну хворобу з урахуванням світового досвіду та з огляду на підтвердження циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу, які походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії", - йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася.

"Збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень", - зазначалося на нараді.

Через це експерти вважають за доцільне внести актуальні зміни до вітчизняного протоколу лікування COVID-19, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.

"Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі", - наголосив заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

Раніше повідомляли, що в Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом.