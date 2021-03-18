В Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом

Наявність антитіл не гарантує, що людина не захворіє знову.

В Україні з початку епідемії встановили 1 360 випадків повторного інфікування коронавірусом.

Про це на пресконференції у четвер розказав генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина, пише УНН.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як одужалі, і потім через певний час їм знову було поставлено діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, таких людей 1 360. Це за даними обласних лабораторних центрів", - сказав він.

Інформація Родини відрізняється від даних, який ЦГЗ публікував в грудні минулого року. Тоді центр повідомив, що повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше ніж за 40 днів від першого позитивного результату, було виявлено у 2 161 людини.

За його словами, ці люди могли заразитися різними штамами коронавірусу SARS-CoV-2, але точної інформації про це немає. "У нас немає доказів, оскільки ми секвенування повторних випадків не проводили, що це один і той самий штам вірусу спричинив цю хворобу", - сказав Родина.

Він підкреслив, що одужання після коронавірусної хвороби не означає, що людина не може заразитися повторно. "Антитіла тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців. Якщо людина каже, що у неї є антитіла — це не значить, що вона абсолютно захищена тут і зараз", - сказав Родина.

При цьому він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я планує дослідження на наявність антитіл у населення.

Нагадаємо, що загалом в Україні за рік епідемії виявили близько 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби.