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МОЗ Франції повідомило про виявлення нового штаму ковіду

Мутацію знайшли у пацієнтів лікарні в Ланьйоні. 

МОЗ Франції повідомило про виявлення нового штаму ковіду
Фото: EPA/UPG

У французькому регіоні Бретань виявили новий штам коронавірусу, але даних про його потенційно більшу заразність чи небезпеку поки немає.

Первинний аналіз не показав, що ця мутація є більш тяжкою, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я Франції.

У МОЗ також заявили, що новий варіант був виявлений серед групи захворілих у лікарні в Ланьйоні.

Влада віднесла цю мутацію до категорії тих, що підлягають розслідуванню, пише французьке видання Le Point. За даними видання, у лікарні Ланьйону виявили вісім випадків інфікування новим штамом. Він має дев'ять мутацій в області, що кодує білок. ЗМІ пише, що серед пацієнтів нібито були люди з симптомами ковіду, але негативними тестами. 

"Наразі проводиться оцінка ймовірного впливу цих генетичних модифікацій на відсутнсть розпізнавання тестами на вірус, що призводить до хибного діагнозу", – повідомили органи охорони здоров'я.

Нагадаємо, що усі віруси мають здатність до мутацій, але тільки деякі штами здатні до більшої заразності та спричинення важчого перебігу, ніж у "оригінального" збудника.

Відомо, що так званий британський штам коронавірусу є більш заразним, ніж інші мутації. Так само виділено бразильський та південноафриканський штами. 

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