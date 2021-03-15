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За неділю в Україні виявили 6 792 випадки ковіду, щеплено 2 018 осіб

Найбільше нових хворих - на Житомирщині, вакцинованих за добу - на Донеччині.

За неділю в Україні виявили 6 792 випадки ковіду, щеплено 2 018 осіб
Фото: Київська міськрада

В Україні в неділю, 14 березня, провели 17 338 тестувань методом ПЛР і виявили 6 792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 2 497 осіб з коронавірусом. Одужав 3 491 пацієнт, 130 людей померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 313 випадків;
  • Вінницька область – 426 випадків;
  • Волинська область – 129 випадків;
  • Дніпропетровська область – 439 випадків;
  • Донецька область – 85 випадків;
  • Житомирська область – 778 випадків;
  • Закарпатська – 333 випадки;
  • Запорізька область – 61 випадок;
  • Івано-Франківська область – 330 випадків;
  • Київська область – 464 випадки;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська – 19 випадків;
  • Львівська область – 552 випадки;
  • Миколаївська область – 310 випадків;
  • Одеська область – 407 випадків;
  • Полтавська область – 165 випадків;
  • Рівненська область – 111 випадків;
  • Сумська область – 197 випадків;
  • Тернопільська область – 274 випадки;
  • Харківська область – 373 випадки;
  • Херсонська область – 53 випадки;
  • Хмельницька область – 329 випадків;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 396 випадків;
  • Чернігівська область – 94 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 467 548 осіб. Одужало 1 226 007 людей, зафіксовано 28 433 пов’язаних із ковідом летальні випадки.

За даними МОЗ, 14 березня в Україні проведено 2 018 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку кампанії щеплено 53 155 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша - у Чернігівській області (1 006 щеплень).

Нагадаємо, днем раніше в Україні було зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. 145 людей померли від ускладнень хвороби. За добу щепили 3 596 осіб.

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