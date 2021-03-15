За неділю в Україні виявили 6 792 випадки ковіду, щеплено 2 018 осіб

Найбільше нових хворих - на Житомирщині, вакцинованих за добу - на Донеччині.

В Україні в неділю, 14 березня, провели 17 338 тестувань методом ПЛР і виявили 6 792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 2 497 осіб з коронавірусом. Одужав 3 491 пацієнт, 130 людей померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 313 випадків;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 439 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 778 випадків;

Закарпатська – 333 випадки;

Запорізька область – 61 випадок;

Івано-Франківська область – 330 випадків;

Київська область – 464 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська – 19 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 310 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 165 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 197 випадків;

Тернопільська область – 274 випадки;

Харківська область – 373 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 329 випадків;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 396 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 467 548 осіб. Одужало 1 226 007 людей, зафіксовано 28 433 пов’язаних із ковідом летальні випадки.

За даними МОЗ, 14 березня в Україні проведено 2 018 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку кампанії щеплено 53 155 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша - у Чернігівській області (1 006 щеплень).

Нагадаємо, днем раніше в Україні було зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. 145 людей померли від ускладнень хвороби. За добу щепили 3 596 осіб.