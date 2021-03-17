Уряд України підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров’я щодо створення Єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, за якого людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого куточка країни. Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставлення реципієнта або органа до місця операції.

На першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації буде залучено нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у містах Львів і Київ.

Фото: МВС

"Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу МВС щодо створення Єдиного аеромедичного простору України: разом з Міністерством охорони здоров'я ми запускаємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології силами авіації МВС. Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні - це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить усю Україну", - розповів Аваков.

Фото: МВС

За його словами, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

Фото: МВС

Нагадаємо, Національна гвардія України у 2021-2022 роках отримає десять вертольотів типу H225 у межах реалізації контракту з Airbus Helicopters.