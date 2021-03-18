В Україні вперше з грудня виявили понад 15 000 нових інфікованих коронавірусом

В Україні за минулу добу виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом. Позначку у 15 000 захворілих добова статистика перетнула вперше з грудня.
Було проведено 53 039 ПЛР-тести на ковід. Госпіталізували 4 376 людей, померли - 267, одужали - 6 514 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За весь час пандемії захворіло 1 504 076 осіб, одужали - 1 244 190, померли - 29 523.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - зазначив Степанов.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 092 випадки;
- Вінницька область – 751 випадок;
- Волинська область – 330 випадків;
- Дніпропетровська область – 655 випадків;
- Донецька область – 651 випадок;
- Житомирська область – 1 398 випадків;
- Закарпатська – 614 випадків;
- Запорізька область – 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 559 випадків;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 149 випадків;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 1 092 випадки;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 997 випадків;
- Полтавська область – 394 випадки;
- Рівненська область – 390 випадків;
- Сумська область – 570 випадків;
- Тернопільська область – 692 випадки;
- Харківська область – 732 випадки;
- Херсонська область – 96 випадків;
- Хмельницька область – 800 випадків;
- Черкаська область – 367 випадків;
- Чернівецька область – 596 випадків;
- Чернігівська область – 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що за вчора в Україні підтвердили понад 12 000 нових інфікованих. За даними аналізу вчених Академії наук України, смертність весняної хвилі коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої і буде зростати як мінімум до квітня.
Через погіршення ситуації із захворюваністю локдаун оголосив Львів. У "червоній" зоні карантину перебувають чотири області.