В Україні вперше з грудня виявили понад 15 000 нових інфікованих коронавірусом

В Україні за минулу добу виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом. Позначку у 15 000 захворілих добова статистика перетнула вперше з грудня.

Було проведено 53 039 ПЛР-тести на ковід. Госпіталізували 4 376 людей, померли - 267, одужали - 6 514 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії захворіло 1 504 076 осіб, одужали - 1 244 190, померли - 29 523.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях", - зазначив Степанов.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що за вчора в Україні підтвердили понад 12 000 нових інфікованих. За даними аналізу вчених Академії наук України, смертність весняної хвилі коронавірусу в Україні вже перевищила показники осінньої і буде зростати як мінімум до квітня.

Через погіршення ситуації із захворюваністю локдаун оголосив Львів. У "червоній" зоні карантину перебувають чотири області.