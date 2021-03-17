Польща вводить загальний локдаун через погіршення ситуації з COVID-19

Суворі обмежувальні заходи будуть діяти як мінімум три тижні

Польща вводить тритижневий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це рішення оголосив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, суворі обмежувальні заходи будуть діяти як мінімум три тижні. У цей період будуть закриті торгові центри, кінотеатри, театри і готелі. Школи перейдуть на дистанційне навчання.

За останню добу в Польщі виявили 25 тис. випадків ковіду, що практично відповідає антирекорду - 27 тис., зафіксованим в країні минулої осені.

За минуло добу від ускладнень захворювання померли 453 людини. За весь час пандемії в Польщі зафіксували 1,9 млн випадків COVID-19. Понад 48 тис. людей померли.

Нагадаємо, раніше прикордонники не пустили в Польщу український автобус із 26 пасажирами після того, як один з них показав позитивний тест на коронавірус.

З 12 лютого у Польщі послабили протиепідемічні заходи, запроваджені через пандемію. Однак з 22 лютого змінилися правила в'їзду в країну для іноземців. Тепер перетнути кордон можна лише за наявності негативного тесту на ковід. У разі відсутності негативного тесту громадяни зобов’язані проходити в Польщі обов’язковий 10-денний карантин.

В МОЗ України раніше заявили, що запровадження локдауну можливе в разі переходу 50-70% областей в "червону зону" за рівнем епідемічної небезпеки. 5 березня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.