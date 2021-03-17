Нацрозвідка США офіційно заявила про втручання Путіна в американські вибори, у звіті фігурує Деркач

Офіс національної розвідки США оприлюднив доповідь про втручання Росії у вибори американського президента у 2020 році. Згідно з ним, президент РФ Володимир Путін та низка російських урядових організацій доклала зусиль до очернення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

Розвідка зазначає, що основним наративом російської дезінформаційної компанії був "зв'язок президента Байдена, його родини та посадовців з корупцією в Україні". Документ був опублікований на сайті Офісу нацрозвідки 16 березня.

"Ключовим елементом стратегії Москви під час виборчого циклу було використання проксі, пов'язаних з російською розвідкою, щоб просувати вплив наративів, включно з оманливими і необгрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена - до американських медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації", - йдеться у звіті.

У документі також фігурує депутат українського парламенту Андрій Деркач.

"Ми з'ясували, що президент Путін та інші російські високопосадовці були обізнані, і, можливо, спрямовували операції з впливу РФ проти виборів у США. Наприклад, ми оцінюємо, що Путін контролював діяльність українського народного депутата Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори", - зазначається в документі.

Розвідка також з'ясувала, що "мережа пов'язаних з Україною осіб, включно з російським агентом впливу Костянтином Кілімінком, який також пов'язаний з ФСБ, робила певні дії протягом циклу виборів щодо нанесення шкоди зв'язкам США з Україною, очернення президента Байдена та його кандидатури, та надання переваг експрезиденту Трампу переваг для переобрання. Деркач, Кілімнік і їхні соратники мали намір використовувати видатних американських персон і медіа-канали для просування нарративів на американську аудиторію і посадовців".

Підкреслюється, що розвідка не має доказів того, що український уряд був причетний до будь-якого з процесів.

У ньому вказано, що Іран також причетний до впливу на вибори, а Китай цього разу не втручався. Розвідка не знайшла підтверджень того, що іноземні агенти прямо впливали на процес голосування.

CNN з посиланням на три джерела у Державному секретаріаті пише, що наступного тижня США можуть накласти нові санкції на Росію, Іран і Китай.

Нагадаємо, під американськими санціями знаходяться два нардепи - Андрій Деркач та Олександр Дубінський. На першого санкції наклали з 10 вересня 2020 року, на другого - з 11 січня 2021 року.

Деркач активно просував так плівки з записами розмов Байдена (тоді ще на посаді віцепрезидента) і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський після внесення Дубінського до санкційного списку попередив, що йому та Деркачу світить кримінальна справа та позбавлення мандатів.