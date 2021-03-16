Франція оголосила про початок третьої хвилі COVID-19 в країні

Франція вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Середнє число нових випадків захворюваності протягом тижня перевищило 25 тисяч вперше з 20 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс під час виступу у парламенті, передає Reuters.

У вівторок французькі органи охорони здоров’я повідомили про 29 975 нових випадків, що на 4,5% перевищило загальний показник минулого вівторка.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у відділеннях інтенсивної терапії COVID-19 наразі перебуває 4239 пацієнтів, їх кількість збільшилась на 20 за останні 24 години. Приріст хворих встановив майже чотиримісячний рекорд. Загальна кількість госпіталізованих з ковідом зросла на 23, до 25 492, що було найвищим показником з 24 лютого.

Кількість людей, які померли, зросла на 408 - до 91 170. Це сьомий результат за кількістю загиблих у світі.

З 4,11 мільйонами людей, заражених з початку спалаху, Франція має шосте місце серед випадків захворюваності у світі.

Нагадаємо, Франція з 15 березня призупинила вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 препаратом AstraZeneca.