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Франція оголосила про початок третьої хвилі COVID-19 в країні

Приріст хворих встановив майже чотиримісячний рекорд.

Франція оголосила про початок третьої хвилі COVID-19 в країні
Фото: EPA/UPG

Франція вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Середнє число нових випадків захворюваності протягом тижня перевищило 25 тисяч вперше з 20 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс під час виступу у парламенті, передає Reuters.

У вівторок французькі органи охорони здоров’я повідомили про 29 975 нових випадків, що на 4,5% перевищило загальний показник минулого вівторка.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у відділеннях інтенсивної терапії COVID-19 наразі перебуває 4239 пацієнтів, їх кількість збільшилась на 20 за останні 24 години. Приріст хворих встановив майже чотиримісячний рекорд. Загальна кількість госпіталізованих з ковідом зросла на 23, до 25 492, що було найвищим показником з 24 лютого.

Кількість людей, які померли, зросла на 408 - до 91 170. Це сьомий результат за кількістю загиблих у світі. 

З 4,11 мільйонами людей, заражених з початку спалаху, Франція має шосте місце серед випадків захворюваності у світі.

Нагадаємо, Франція з 15 березня призупинила вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 препаратом AstraZeneca.

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