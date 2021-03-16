EMA: поки що немає жодних ознак, що вакцина AstraZeneca викликає тромби

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі не побачило жодних ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби.

Про це на пресконференції у вівторок сказала виконавчий директор EMA Емер Кук, пише The Guardian.

За її словами, експерти EMA перевіряють кожен випадок тромбозу у вакцинованих осіб, щоб з'ясувати, чи є вони несприятливою подією після вакцинації.

"На цей момент немає жодних ознак того, що вакцинація викликала такий стан. Він не проявлявся під час клінічних досліджень і не входить до переліку відомих чи очікуваних побічних ефектів для цієї вакцини. Протягом клінічних досліджень як вакциновані, так і ті, хто отримував плацебо, мали дуже незначну кількість згустків крові", - сказала вона.

Вона нагадала, що тромби можуть виникати з різних причин і поки що кількість випадків тромбозу серед вакцинованих "астразенекою" не виглядає вищою, ніж у загальній популяції.

"Ця ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів чоловік. І роль EMA полягає в тому, щоб встановити, є це побічним ефектом чи просто збігом", - сказала Кук. Свої висновки агентство зможе надати 18 березня.

Кук повідомила, що станом на 10 березня було зареєстровано 30 випадків тромбозу серед близько 5 млн вакцинованих осіб, але за останні дні ця кількість могла дещо збільшитися.

В EMA підкреслили, що користь від вакцини AstraZeneca переважає ризики побічних ефектів.

Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.