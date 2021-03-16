МОЗ попросило Київ і Вінницьку область посилити карантин

Міністерство охорони здоров'я попросило Київ і Вінницьку область посилити карантин, щоб не потрапити в "червону" зону.

Про це на щоденному брифінгу у вівторок сказав міністр Максим Степанов.

"В тих областях, де було введено червоний рівень епідемічної небезпеки і є дотримання встановлених правил і обмежень, уже бачимо стабілізацію ситуації і розраховуємо на подальше покращення ситуації. Але дуже важливо, щоб решта областей не переходили на червоний рівень, щоб ситуація в них залишалася стабільними", - сказав міністр.

В "червоній" зоні зараз знаходяться чотири області: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.

Вінницька область і Київ можуть стати наступними, попередив Степанов.

"Тому я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Подумати і, може, ввести додаткові обмеження", - сказав міністр.

Нагадаємо, що за 15 березня в Києві зафіксували 999 нових випадків коронавірусної хвороби, у Вінницькій - 924. Всього в Україні - 9 642 нових випадки.

В "червоній" зоні діють такі самі обмеження, як під час локдауну, тобто відкритими будуть тільки садочки і початкові класи, закриють заклади харчування, непродовольчі магазини, спортзали. Регулярні пасажирські перевезення припиняються.