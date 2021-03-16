Клініка "Шаріте" підтвердила "британський" коронавірус в Україні, але не знайшла штамів з ПАР і Бразилії

Вірусологічна лабораторія клініки "Шаріте" підтвердила, що в Україні циркулює "британський" штам коронавірусу, але поки що не знайшла штамів з Південно-Африканської Республіки чи Бразилії.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я, який 15 березня отримав результати секвенування останніх 152 зразків із 200, відправлених на дослідження в Німеччину.

Вони засвідчили, що на територіях Вінницької (чотири зразки) та Закарпатської (два зразки) областей є мутовані штами, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70. Крім того, визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у двох зразках зі Львівської та Луганської областей.

Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів — генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження, поки що не виявлено.

9 березня Центр громадського здоров'я відправив нову партію з 338 зразків, відібраних протягом лютого 2021 року, до лабораторії в Лондоні.

Нагадаємо, що "британський" штам коронавірусу в Україні вперше офіційно підтвердили 4 березня за результатами дослідження Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.

"Британський" штам коронавірусу більш заразний та більш небезпечний, ніж оригінальний штам з Китаю. У ВООЗ не виключають, що він може стати основним у Європі.