Організм після вакцинації напрацьовує імунітет щонайменше три тижні, - ЦГЗ

"Напрацювання імунітету - це досить тривалий процес, і він в залежності від вакцини є різним".

Гендиректор центру громадського здоров’я Роман Родина каже, що антитіла починають працювати на 22-25 день після вакцинації від COVID-19.

Про це він розповів "Громадському радіо".

"У нас є дані доказових журналів наукових, у яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22-25 день після вакцинації. Це значить, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього треба щонайменше три тижні. Напрацювання імунітету - це досить тривалий процес, і він в залежності від вакцини є різним. Тут (у випадку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, - ред.) ми бачимо, що пройшло 13 днів. Не треба забувати, що інкубаційний період COVID-19 становить максимально 14 днів", - каже Родина.

За його словами, людина може вакцинуватись уже зараженою, або "підхопити" коронавірус на перший чи другий день після вакцинації.

"Це не означає, що вона захворіла внаслідок вакцинації, це означає, що це співпало з вакцинацією і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання", - пояснив Родина.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко захворів на ковід через 13 днів після вакцинації. Він висловив упевненість, що завдяки щепленню перебіг хвороби мине без ускладнень і незабаром він зможе повернутися до роботи. "Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явилися симптоми, тому зрада відміняється", - пояснив Ляшко.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».