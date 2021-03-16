В Україні можуть змінити схему вакцинації проти ковіду препаратом CoviShield

Інтервал між дозами планують збільшити до трьох місяців замість початкових 28 днів.

Для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцинації препаратом CoviShield (індійська торгова назва вакцини Oxford-AstraZeneca) прийнято рішення про тримісячний інтервал між дозами замість початкових 28 днів.

Про це повідомив член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, передає LIGA.net.

За його словами, обговорення цієї теми почалося ще в лютому – після публікації в журналі The Lancet результатів масштабного дослідження ефективності вакцини в Британії.

На початку березня НТГЕІ рекомендувала Міністерству охорони здоров'я збільшити інтервал між щепленнями.

"Прийнято рішення максимально вакцинувати однієї дозою "астри". Це дасть нам можливість застосувати 250 000 доз – тих, які були зарезервовані для другої дози (при плані 28 днів, – ред.)", - повідомив Лапій.

Він уточнив, що коректування схеми не стосується інших антиковідних вакцин, які отримає Україна.

Нагадаємо, наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

2 березня головний санлікар Віктор Ляшко вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва. Раніше того ж дня президент Володимир Зеленський зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями. Першим із чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

15 березня стало відомо, що Віктор Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації. Гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина пояснив, що антитіла починають працювати на 22-25 день після вакцинації.