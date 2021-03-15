Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ

Франція призупиняє вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Про це заявив президент Емануель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

Макрон наголосив, що це - "запобіжний захід". Він також висловив сподівання, що незабаром вдасться відновити застосування цього препарату, якщо "оцінка Європейського агентства лікарських засобів (EMA) дозволить це зробити".

Призупинити застосування вакцини AstraZeneca вирішила також Італія. Минулого тижня в країні зупинили використання лише окремих партій цієї вакцини після випадків смерті людей, яким зробили щеплення. Наразі Італійське агентство з лікарських препаратів (AIFA) пояснило, що це - тимчасовий захід.

У Німеччині як запобіжний захід призупинили вакцинацію з використанням препарату AstraZeneca. Про це повідомив сайт німецької телерадіокомпанії WDR з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров'я.

За інформацією WDR, у неділю ввечері Нідерланди також оголосили, що призупинять вакцинацію вакциною AstraZeneca на два тижні для проведення подальших досліджень.

Нагадаємо, раніше Данія, Норвегія та Ісландія призупинили щеплення вакциною AstraZeneca. Такий запобіжний захід пояснили повідомленнями про утворення тромбів у деяких людей, що отримали щеплення. Про заборону використання однієї з партій цієї вакцини також оголосила Австрія та Болгарія. Трохи згодом про призупинення або перенесення вакцинації заявили в Румунії і Таїланді.

Напередодні Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що вакцинація препаратом AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів і застосування вакцини можна продовжувати. З аналогічним повідомленням виступили відомства з охорони здоров'я Канади та Австралії. У Всесвітній організації охорони здоров’я прокоментували припинення вакцинації і запевнили, що на сьогодні не виявлено випадків смерті, спричинених вакцинами COVID-19. У поширеній ВООЗ заяві наголошується, що користь вакцини продовжує перевищувати її ризики і вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися, поки триває розслідування.

Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування 22 лютого.