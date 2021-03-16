Китай схвалив вакцину проти COVID-19 з клітин хом’яка

Це четвертий препарат, схвалений у КНР для екстреного використання.

Китай схвалив нову вакцину проти коронавірусної недуги COVID-19 для екстреного використання. Препарат, створений з використанням клітин яєчників китайського хом'ячка, розроблений групою китайських вчених на чолі з академіком Гао Фу, директором Китайських центрів з контролю і профілактики захворювань та Китайською академією наук.

Про це з посиланням на видання Global Times передає Укрінформ.

22 лютого в Узбекистані затвердили дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в країні. Вакцина була схвалена до застосування 1 березня. В Узбекистані вакцина визнана однією з найбезпечніших та найефективніших у світі, зазначає видання.

У заяві Китайської академії наук зазначається, що вакцина завершила I і II фази клінічних випробувань в жовтні 2020 року. Результати показали, що після повного щеплення в учасників не було серйозних побічних реакцій. Рівень нейтралізуючих антитіл, які продукуються вакциною, можна порівняти з рівнем інших рекомбінантних білкових вакцин і мРНК-вакцин, які використовуються в даний час в усьому світі, що відповідає передовим міжнародним стандартам, йдеться у повідомленні.

Третя фаза клінічних випробувань вакцини була запущена в Китаї, Узбекистані, Пакистані, Еквадорі та Індонезії в листопаді 2020 року, де була запланована вакцинація 29 тисяч учасників.

Нагадаємо, на початку лютого в Китаї схвалили, зокрема, вакцину від коронавірусу Coronavac компанії Sinovac Biotech, яку також закупила Україна.