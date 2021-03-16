Розвідка США звинуватила Росію у спробі вплинути на президентські вибори

Разом з тим спецслужби дійшли висновку, що Пекін "не робив зусиль щодо втручання".

Президент Росії Володимир Путін знав і, ймовірно, керував російськими спробами вплинути на президентську кампанію 2020 року на користь колишнього президента Дональда Трампа "введенням в оману або необґрунтованими звинуваченнями" проти кандидата Джо Байдена.

Про це йдеться у звіті американської розвідки, повідомляє Reuters.

У доповіді на 15-сторінках йдеться про те, що напередодні виборів союзники Трампа грали на руку Москві, підкріплюючі критику Байдена заявами українських діячів, пов'язаних з Росією.

Американські спецслужби виявили інші спроби вплинути на виборців, зокрема "багатосторонню приховану кампанію впливу Ірану", спрямовану на підрив підтримки Трампа.

У звіті також спростовується версія, яку просували союзники Трампа, щодо втручання у вибори Китаю на стороні Байдена. Спецслужби дійшли висновку, що Пекін "не робив зусиль щодо втручання".

"Китай прагнув до стабільності у своїх відносинах із США і не розглядав жоден результат виборів як достатньо вигідний для Китаю, щоб ризикувати зворотним наслідком, якщо його буде викрито", - йдеться у звіті.

Американські чиновники заявили, що бачать також зусилля Куби, Венесуели та ліванської групи бойовиків "Хізболла" вплинути на вибори, хоча "загалом, ми оцінюємо, що вони були меншими за масштабами, ніж ті, що проводились Росією та Іраном".

Раніше спецслужби США та колишній спеціальний радник Роберт Мюллер дійшли висновку, що Росія так само втрутилася у вибори в США 2016 року для посилення позицій кандидата Трампа пропагандистською кампанією, спрямованою на заподіяння шкоди його опонентці Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.