Верховний Суд прийняв до розгляду позов Тупицького до Зеленського

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду прийняв до розгляду позовну заяву Олександра Тупицького до президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба суду.

Тупицький попросив визнати незаконним та нечинним указ №79/2021 від 26 лютого про його відсторонення від посади судді Конституційного Суду.

Верховний Суд призначив справу до розгляду на 13 квітня.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.