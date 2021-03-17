Порошенко: слова Байдена про Путіна - на вагу золота

Заява президента США Джо Байдена щодо Путіна є вкрай важливою для України. Про це у відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Путін – вбивця». Те, що наша команда говорить з 2014 року; те, що з 2019 року жодного разу не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ вимовив Джозеф Байден. Дуже гарна відповідь на питання Who is Mr. Putin. Таке публічне визнання американського президента для України – на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. Загалом – за підтримку України, яку він демонструє послідовно ще з часів нашої зустрічі під час моєї інавгурації в червні 2014 року», – говорить Порошенко.

«Те, що Байден – надійний союзник України в нашій обороні від російської агресії і в проведенні реформ, знаю не з чужих слів, а з власного досвіду і спілкування. У мене з ним було понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов. Президент Байден – великий шанс для України, для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак Офіс українського президента поки що демонструє нездатність скористатися цією можливістю, і навіть більше – ризикує її втратити», – наголосив експрезидент.

Він нагадав, що американська розвідка офіційно заявила, що народний депутат України Андрій Деркач пов’язаний з російськими спецслужбами і є агентом Кремля, який за завданням Путіна втручався у хід виборчої кампанії у США.і розповсюджував з цією метою сфабриковані фейки щодо Порошенка і Байдена.

«Поза всякими сумнівами, сигнали про Деркача Вашингтон протягом останнього року українському керівництву посилав неодноразово по дипломатичних та інших каналах. Щоразу натикаючись на стіну нерозуміння елементарних істин, американці наважалися на безпрецедентний крок – публічну заяву і санкції. Не часто у відкритих доповідях розвідки називають імена конкретних агентів», – констатував Петро Порошенко.

Він вважає необхідним пред’явити звинувачення Деркачу.