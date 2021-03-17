Чернишов повідомив про оголошення конкурсу на посаду голови Держінспекції архітектури і містобудування

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив про оголошення конкурсу на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

На своїй сторінці у Facebook міністр пояснив, що означатимуть ухвалені на сьогоднішньому засіданні уряду кадрові зміни в органах містобудівної сфери.

"Ми прагнемо, щоб цей орган (Держархіінспекція) працював прозоро. Скажу більше – саме так і буде. Всі наші дії – непопулярні для деяких осіб рішення, законотворчі ініціативи, відкритий діалог з галузевими учасниками – є доказом правильного вектору розвитку реформи", - зазначив Чернишов.

Він додав, що у зв’язку з ліквідацією державного органу сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України прийнято рішення про звільнення голови та першого заступника голови Державної інспекції містобудування Юрія Васильченка та Сергія Прохорова, а також голови Державної сервісної служби містобудування Наталії Дюжилової.

Нагадаємо, що Державна інспекція архітектури і містобудування була створена постановоб уряду у грудні минулого року на заміну Держінспекції містобудування і Держсервісної служби містобудування. Ці два органи своєю чергою були створені замість ДАБІ.