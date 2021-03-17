У Верховній Раді в депутатки фракції "Голос" Лесі Василенко задимівся пульт для голосування.

Про це повідомили в соцмережах її колеги.

"Перші сенсорні кнопки в Верховній Раді задимілися після сотень поправок за землю", - пожартувала депутатка Олександра Устінова.

В засіданні оголосили перерву на 15 хвилин.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Депутати другий день розглядають поправки до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Нагадаємо, що подібне в Раді було в травні минулого року. Тоді горів пульт в депутата фракції "Слуги народу" Максима Ткаченка.