В Верховной Раде у депутата фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт.

Об этом свидетельствуют видео, опубликованные депутатами в соцсетях.

Как сообщили LB.ua источники в парламенте, спикер Рады Дмитрий Разумков после инцидента объявил перерыв.

Место Ткаченко находится рядом с местами главы фракции Давида Арахамии и зама Александра Корниенко.

Напомним, 16 января вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование ("кнопкодавство"). Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании вместо другого народного депутата.

Этот закон президент Владимир Зеленский подписал 13 января, а проголосован в парламенте он был 19 декабря прошлого года.