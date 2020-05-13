​Шмыгаль: с 22 мая возможен второй этап ослабления карантина

Премьер подчеркнул, что это не будет означать полное снятие ограничений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает переход ко второму этапу смягчения карантинных ограничений с 22 мая.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления - бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", - сказал премьер.

Он также отметил, что в настоящее время ежедневное количество заболевших - примерно на одном уровне, а число выздоровевших увеличивается.

"Сегодня рекордное количество выздоровевших - 343 человека... К сожалению, оно пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика - результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений", - сказал Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что это послабление не будет означать полное снятие карантина.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

12 мая в Офисе президента состоялось традиционное селекторное совещание, на котором Владимир Зеленский одобрил дальнейшее смягчение карантина.