Российский клуб "Крылья Советов" из Самары оштрафовал вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей (19 тыс. долл.) за критику руководства страны и ее президента Владимира Путина.

Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал бывший форвард самарского клуба Евгений Савин.

"Вы Фролова наказали на 1,4 млн руб. за правду. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?" - негодует Савин.

В свою очередь, сам Фролов прокомментировал информацию о штрафе от самарского клуба.

"После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека назвал плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра", - приводит слова Фролова championat.com.

Напомним, 27 апреля в интервью одному из YouTube-каналов Фролов выступил с негативной оценкой действий властей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Клуб не согласился с позицией игрока и счел его заявление нарушением условий контракта, причинившим ущерб интересам команды. Сообщалось, что футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях.

Добавим, что ПФК "Крылья Советов", чей годовой бюджет составляет 2 млрд руб. (27 млн долл.) занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.