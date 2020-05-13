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Клуб Российской Премьер-лиги оштрафовал своего игрока на 1,4 млн руб. за критику Путина

Бюджет Евгения Фролова прохудился на крупную сумму.

Клуб Российской Премьер-лиги оштрафовал своего игрока на 1,4 млн руб. за критику Путина
Евгений Фролов
Фото: ФК Крылья Советов

Российский клуб "Крылья Советов" из Самары оштрафовал вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей (19 тыс. долл.) за критику руководства страны и ее президента Владимира Путина.

Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал бывший форвард самарского клуба Евгений Савин.

"Вы Фролова наказали на 1,4 млн руб. за правду. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?" - негодует Савин.

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МИНУТА ПРО МАТЬ ЕГО РУССКИЙ ФУТБОЛ ❗️❗️❗️ Из последнего выпуска с @a.sobolev97 ⠀ Ты можешь быть потенциально одним из лучших бомбардиров страны, но тебя отправят в аренды и потом ты загнёшься в ФНЛ или ПФЛ. И все потому, что ты не игрок АГЕНТА, который формирует команду 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ⠀ Ни для кого не секрет, что практически все команды поделены между агентами куда заводятся СВОИ ИГРОКИ, а капуста делится между заинтересованными лицами ( спорт - дир клуба или министр спорта области / агент / иногда даже тренер ). И если бы за Соболева не заступился Губернатор, то он сейчас сгнил в Красноярске, а @fckssamara не получили 4.5 млн € ( надеюсь, хоть половина дойдёт до клуба ). ⠀ Яркий пример футбольного АБСУРДА и БЕСПРЕДЕЛА в нашем чемпионате. И как болельщик КС я хочу спросить: КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ @azarov.life ??? ⠀ • Кто дает полномочия определенным лица собирать состав команды? Тратя бюджетные бабки ⠀ • 2 млрд бюджет Крыльев за этот год и команда идёт на предпоследнем месте 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ КТО ЗА ЭТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ? ⠀ • Команда принадлежит ОБЛАСТИ и за последние 15 лет была несколько раз на грани банкротства, несколько раз вылетала в ФНЛ, а счетная палата говорит о беспорядке в трате бюджетного кэша. ⠀ • Вы Фролова @evgeniifrolov наказали на 1.4 млн. р за ПРАВДУ 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ( ПОЗОРИЩЕ которое вам навязали из Кремля ) После того как получили ПОДЗАТЫЛЬНИК аппарата. А кого и насколько накажете когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ ????? ⠀ ДА, Губер волей случая принёс клубу несколько миллионов защитив игрока, а сколько СПИ@ДИЛИ И ОСВОИЛИ за десятилетия на клубе министр - спорта, спорт - диры ,разные дружественные агенты и др ??? ⠀ Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Ждём чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару - желание не пропадёт никогда, а ходить на футбол в Самаре - пропало. ⠀ Ссылка на выпуск - в профиле ⤴️⤴️⤴️ #КраСава

Публикация от КРАСАВА (@sava9)

В свою очередь, сам Фролов прокомментировал информацию о штрафе от самарского клуба.

"После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека назвал плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра", - приводит слова Фролова championat.com.

Напомним, 27 апреля в интервью одному из YouTube-каналов Фролов выступил с негативной оценкой действий властей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Клуб не согласился с позицией игрока и счел его заявление нарушением условий контракта, причинившим ущерб интересам команды. Сообщалось, что футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях.

Добавим, что ПФК "Крылья Советов", чей годовой бюджет составляет 2 млрд руб. (27 млн долл.) занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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