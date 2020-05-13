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Украинец вошел в символическую сборную 8 тура чемпионата Беларуси

Александр Нойок помог обыграть минских одноклубников.

Украинец вошел в символическую сборную 8 тура чемпионата Беларуси
Александр Нойок
Фото: dynamo-brest.by

Украинский легионер "Динамо-Брест" Александр Нойок вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Нойок стал одним из соавторов победы "Динамо-Брест" над минским "Динамо" (2:1). Украинец помог организовать первый гол команды на 5-й минуте.

Добавим, что в голевой атаке в дебюте матча участие принял еще один украинец – Артем Милевский, который своими активными действиями заставил игрока соперника записать на свой счет автогол.

Благодаря домашней победе "Динамо-Брест" поднялось на шестую строчку Высшей лиги, набрав 13 очков. Минское "Динамо" находится на 13-м месте с девятью очками.

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