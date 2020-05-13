Главный тренер "Ливерпуля" выбрал лучшего между Месси и Роналду

Команды Юргена Клоппа играли и против Лео, и против Криштиану.

Фото: EPA/UPG Юрген Клопп

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, кто для него является лучшим в тандеме Лионель Месси – Криштиану Роналду.

"Для меня лучший - Месси. Но при этом я очень уважаю Роналду. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться. Если бы можно было создать идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, мог бы также высоко прыгать и быстро бежать. А отношение Криштиану к делу просто поражает - он настоящий профессионал.

Фото: tycsports.com Криштиану Роналду и Лионель Месси

А с другой стороны, есть маленький Месси, который делает все так просто и легко. Поэтому Лео мне нравится немного больше. Но Криштиану тоже является невероятным игроком", - рассказал специалист в интервью Youtube-каналу Freekickerz.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". У аргентинца таких наград на одну больше.

За последние 12 лет эту "сладкую парочку" сумел разбавить в голосовании на лучшего игрока планеты лишь хорватский легионер "Реала" Лука Модрич после Чемпионата мира-2018.