Главный тренер "Ливерпуля" выбрал лучшего между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, кто для него является лучшим в тандеме Лионель Месси – Криштиану Роналду.
"Для меня лучший - Месси. Но при этом я очень уважаю Роналду. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться. Если бы можно было создать идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, мог бы также высоко прыгать и быстро бежать. А отношение Криштиану к делу просто поражает - он настоящий профессионал.
А с другой стороны, есть маленький Месси, который делает все так просто и легко. Поэтому Лео мне нравится немного больше. Но Криштиану тоже является невероятным игроком", - рассказал специалист в интервью Youtube-каналу Freekickerz.
Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". У аргентинца таких наград на одну больше.
За последние 12 лет эту "сладкую парочку" сумел разбавить в голосовании на лучшего игрока планеты лишь хорватский легионер "Реала" Лука Модрич после Чемпионата мира-2018.