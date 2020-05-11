Long Live Rock 'n' Roll, как и футбол.

Популярный французский глянец So Foot опубликовал оригинальную обложку нового выпуска.

На ней изображены Поль Погба, Неймар, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн в ролях носильщиков гроба.

Это отсыл к вирусному ролику с танцующими носильщиками гроба из Африки.

"Футбол - не мертв", - гласит заголовок на обложке журнала.

Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные соревнования по всему миру. А чемпионаты Франции и Нидерландов были завершены досрочно.

Под большим вопросом рестарт первенства Бельгии, но многие другие европейские первенства намерены возобновить сезон.