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"Футбол - не мертв": Погба, Неймар, Роналду и Гризманн в роли носильщиков гроба на первой полосе французского журнала

Long Live Rock 'n' Roll, как и футбол.

Популярный французский глянец So Foot опубликовал оригинальную обложку нового выпуска.

На ней изображены Поль Погба, Неймар, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн в ролях носильщиков гроба.

Это отсыл к вирусному ролику с танцующими носильщиками гроба из Африки.

"Футбол - не мертв", - гласит заголовок на обложке журнала.

Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные соревнования по всему миру. А чемпионаты Франции и Нидерландов были завершены досрочно.

Под большим вопросом рестарт первенства Бельгии, но многие другие европейские первенства намерены возобновить сезон.

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