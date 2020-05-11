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Роналду и Месси чаще всего ищут среди футболистов на порносайте

"Сладкая парочка" и здесь возглавила рейтинг.

Роналду и Месси чаще всего ищут среди футболистов на порносайте
Криштиану Роналду
Фото: Instagram

Популярный порносайт PornHub назвал десятку футболистов, которых чаще всего ищут на их портале. 

Первые два места заняли пяти- и шестикратный обладатели "Золотого мяча" Криштиану Роналду и Лионель Месси, соответственно, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тройку лидеров замкнул Мауро Икарди.

Примечательно, что в топ-10 вошел Дэвид Бекхэм, который завершил карьеру еще в 2013 году, а сейчас является со-владельцем клуба MLS "Интер Майами".

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

Мауро Икарди (Аргентина, "Интер")

Алексис Санчес (Чили, "Интер")

Кильян Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус")

Эден Азар (Бельгия, "Реал")

Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити")

Карим Бензема (Франция, "Ювентус")

Дэвид Бекхэм (Англия, завершил карьеру)

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