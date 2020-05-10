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Всех футболистов киевского "Динамо" проверили на коронавирус

Команда готовится к возобновлению групповых тренировок.

Всех футболистов киевского "Динамо" проверили на коронавирус
Динамо
Фото: football.ua

Игроки киевского "Динамо", готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, сдали тесты на COVID-19.

Пока они поддерживают форму индивидуально,сообщается на официальном сайте клуба.

"На протяжении двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов. Мы получили результаты, все они отрицательные", - рассказал врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун.

"В дальнейшем мы будем следовать регламенту относительно этого вопроса, который должна утвердить УАФ. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем", - добавил он.

Напомним, с 17 марта в связи с пандемией коронавируса в Украине были приостановлены все футбольные соревнования.

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