Международный совет футбольных ассоциаций разрешил проведение пяти замен

Поскольку многие национальные федерации в настоящее время рассматривают вопрос о возобновлении соревнований после пандемии COVID-19, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с целью защиты благополучие футболистов согласился внести временную поправку в правила игры на основе предложения, полученного от ФИФА.

IFAB официально разрешил проведение в матчах до 5 замен на каждую команду, сообщается на официальном сайте IFAB.

Эту временную правку можно применять в турнирах, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.

В Правило 3 внесены следующие временные правки:

Каждой команде будет разрешено использовать не более пяти замен;

Чтобы уменьшить количество остановок в матче, каждая команда будет иметь максимум три возможности сделать замены во время игры; замены также могут быть сделаны в перерыве;

Если обе команды делают замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды;

Неиспользованные замены переносятся в дополнительное время;

Там, где правила соревнований допускают дополнительную замену в дополнительное время, у каждой команды будет одна дополнительная возможность замены; замены также могут быть сделаны до начала дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени.

Отмечается, что решение о применении данной поправки в правилах остается за организатором турнира.

Испания уже воспользовалась этим правом и внедрила проведение 5 замен в оставшихся матчах чемпионата в сезоне 2019/20.