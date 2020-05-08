Международный совет футбольных ассоциаций разрешил проведение пяти замен

Поскольку многие национальные федерации в настоящее время рассматривают вопрос о возобновлении соревнований после пандемии COVID-19, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с целью защиты благополучие футболистов согласился внести временную поправку в правила игры на основе предложения, полученного от ФИФА.
IFAB официально разрешил проведение в матчах до 5 замен на каждую команду, сообщается на официальном сайте IFAB.
Эту временную правку можно применять в турнирах, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.
В Правило 3 внесены следующие временные правки:
- Каждой команде будет разрешено использовать не более пяти замен;
- Чтобы уменьшить количество остановок в матче, каждая команда будет иметь максимум три возможности сделать замены во время игры; замены также могут быть сделаны в перерыве;
- Если обе команды делают замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды;
- Неиспользованные замены переносятся в дополнительное время;
- Там, где правила соревнований допускают дополнительную замену в дополнительное время, у каждой команды будет одна дополнительная возможность замены; замены также могут быть сделаны до начала дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени.
Отмечается, что решение о применении данной поправки в правилах остается за организатором турнира.
Испания уже воспользовалась этим правом и внедрила проведение 5 замен в оставшихся матчах чемпионата в сезоне 2019/20.