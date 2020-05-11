Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену

Фото: instagram.com/ogivukojevic8 Огнен Вукоевич с женой и сыном

Экс-игрок "Динамо" Огнен Вукоевич был арестован у себя на родине в Хорватии за угрозы убить жену, сообщает хорватский ресурс sportske.jutarnji.hr.

Вукоевич пришел домой пьяным и начал угрожать жене, с которой состоит в браке с 2016 года, а также ее сестре и матери убить их, уточняет издание.

Прибывшая на место полиция провела обыск 36-летнего экс-футболиста, на предмет наличия у него оружия.

Вукоевич, который в настоящее время является главным тренером юношеской (U-20) сборной Хорватии, был арестован. Против него возбудили уголовное дело.

Позже прокуратура отпустила Огнена. Однако ему было запрещено посещать свой собственный дом в Тушканаце и приближаться к жене на расстояние менее чем 200 метров.

Сам Вукоевич в комментарии sportske.jutarnji.hr. сообщил, что надеется скоро разрешить эту ситуацию в кругу семьи.

"Могу подтвердить, что из-за разногласий с моей женой у меня было собеседование в государственной прокуратуре. Я был освобожден с обязательством, что до тех пор, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить в одном доме.

Я полагаю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу нашей семьи, и до тех пор я прошу вас понять необходимость сохранения наших семейных дел в наших четырех стенах", - цитирует Вукоевича издание.

Напомним, Огнен защищал цвета "Динамо" с 2008 по 2015 годы, проведя за "бело-синих" 141 поединок, отметившись 10-ю голами.