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Пилот "Макларен" сменит Феттеля в "Феррари", - СМИ

Карлос Сайнс с нового сезона оденет красный комбинезон.

Пилот "Макларен" сменит Феттеля в "Феррари", - СМИ
Карлос Сайнс
Фото: EPA/UPG

Новым пилотом "Феррари" на сезон-2021 станет гонщик "Макларен" Карлос Сайнс, утверждает Marca.

Именно этот пилот должен заменить в команде Себастьяна Феттеля, который во вторник объявил об уходе из "Феррари" после завершения его контракта в декабре этого года.

Такой же информацией обладают и итальянские ресурсы, в частности, La Gazzetta dello Sport.

СМИ уверены, что "Скудерия" в ближайшие день-два подтвердит подписание Карлоса.

А на место Сайнса-младшего английская команда, намерена пригласить бывшего партнера Феттеля по чемпионскому "Ред Булл", австралийца Даниэля Риккардо, чей контракт с "Рено" завершается в конце этого года.

Добавим, что "Макларен", который в настоящее время гоняется на моторах "Рено", с 2021 года возвращается на двигатели "Мерседес".

Отметим, что с заявлением Феттеля в стане пилотов Формулы-1 начинается "броуновское движение" на следующий сезон.

Grand Prix Diary, ссылаясь на источники в Италии сообщает, что Феттель больше не будет выступать за "Феррари", хотя его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Если старт чемпионата-2020 все-таки состоится, место немца за рулем болида "Скудерии" займет итальянец Антонио Джовинацци. Освободившуюся вакансию в "Альфа Ромео" при этом может занять поляк Роберт Кубица, в данный момент являющийся тест-пилотом.

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