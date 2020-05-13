Пилот "Макларен" сменит Феттеля в "Феррари", - СМИ

Новым пилотом "Феррари" на сезон-2021 станет гонщик "Макларен" Карлос Сайнс, утверждает Marca.

Именно этот пилот должен заменить в команде Себастьяна Феттеля, который во вторник объявил об уходе из "Феррари" после завершения его контракта в декабре этого года.

Такой же информацией обладают и итальянские ресурсы, в частности, La Gazzetta dello Sport.

СМИ уверены, что "Скудерия" в ближайшие день-два подтвердит подписание Карлоса.

А на место Сайнса-младшего английская команда, намерена пригласить бывшего партнера Феттеля по чемпионскому "Ред Булл", австралийца Даниэля Риккардо, чей контракт с "Рено" завершается в конце этого года.

Добавим, что "Макларен", который в настоящее время гоняется на моторах "Рено", с 2021 года возвращается на двигатели "Мерседес".

Отметим, что с заявлением Феттеля в стане пилотов Формулы-1 начинается "броуновское движение" на следующий сезон.

Grand Prix Diary, ссылаясь на источники в Италии сообщает, что Феттель больше не будет выступать за "Феррари", хотя его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Reports from Italy suggest that Sebastian Vettel has already driven his last race for Ferrari. As and when the 2020 season starts, Antonio Giovinazzi will take his place, ahead of whoever gets the drive permanently from 2021. pic.twitter.com/LvKapPC2m7 — Grand Prix Diary (@GrandPrixDiary) May 12, 2020

Если старт чемпионата-2020 все-таки состоится, место немца за рулем болида "Скудерии" займет итальянец Антонио Джовинацци. Освободившуюся вакансию в "Альфа Ромео" при этом может занять поляк Роберт Кубица, в данный момент являющийся тест-пилотом.